SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, включив в него бумаги "Совкомфлота" и "Татнефти", сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав вошли "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" и "МТС", "Совкомфлот" и "Татнефть".

"Индекс Мосбиржи в апреле продолжил расти и обновил максимумы с апреля прошлого года. Главный фактор роста - объявление дивидендов компаний за 2022 год, - отмечается в комментарии. - Мы включаем в дивидендную подборку акции "Совкомфлота" - по итогам 2022 года дивидендная доходность компании составит лишь 7%, но в 2023 году она может увеличиться до 19% благодаря росту финпоказателей на фоне высоких ставок фрахта".

В подборку также добавлены акции "Татнефти". Ее совет директоров рекомендовал выплатить в виде финальных дивидендов за 2022 год более 50% чистой прибыли, что экспертами SberCIB оценивается позитивно.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.