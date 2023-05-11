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11 мая 2023 года 15:09
Акции Полюса - хорошая ставка на рост цены золота и ослабление курса рубля - ПСБ
Покупка акций "Полюса" является хорошей ставкой на рост цены золота и ослабление курса рубля, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 436,79 руб. на акцию. Решение в рамках наших ожиданий. Дивдоходность - 4%. Мы положительно смотрим на компанию, считаем ее бумаги хорошей ставкой на рост золота и ослабление курса рубля. Ожидаем сохранения высокого спроса на золото во всем мире в качестве защитного актива и восстановления финпоказателей компании в 2023 году. В частности, ее выручка может стать рекордной. Сохраняет целевую цену акций на уровне 13768 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущих уровней", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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