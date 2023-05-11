Курс рубля может вернуться в район 80 руб./$1 после завершения дивидендного периода - "Солид Брокер"

Курс рубля может вернуться в район 80 руб./$1 после завершения дивидендного периода, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Биржевой курс доллара после полуторамесячного перерыва опускался ниже уровня 76 руб./$1, напоминают аналитики. По их мнению, этому способствовало снижение спроса на валюту со стороны уходящих компаний и импортеров, а также рост предложения со стороны экспортеров.

"Наиболее вероятно, что курс рубля укрепляется вследствие продажи валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к выплате дивидендов,- указывают эксперты. - Рекордные объемы торгов лишь подтверждают это предположение. Впереди выплаты дивидендов "Лукойла", "Татнефти", также других экспортеров, которые пока ещё не объявили дивиденды: "Роснефть", "Башнефть", "Полюс", "Сургутнефтегаз" и другие. Поэтому пока давление продавцов валюты сохраняется. Однако фундаментально курс рубля может ослабиться вновь в район 80 руб./$1 после прохождения этого дивидендного периода. Мы считаем, что сейчас уже хорошее время для постепенных покупок и докупок замещающих облигаций и других валютных инструментов, а также покупки наличной валюты в преддверии летних отпусков".

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