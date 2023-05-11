SberCIB обновил топ наиболее привлекательных в настоящее время акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка.

Аналитики исключили из списка "префы" "Транснефти", добавив бумаги "Московской биржи", "Совкомфлота", "Татнефти" и TCS Group.

Таким образом, в текущий состав вошли "Интер РАО", "МТС", "Самолет", "ЛУКОЙЛ", "Московская биржа", "Совкомфлот", "Татнефть" и TCS Group.

Аналитики напоминают, что с середины марта российский рынок акций заметно вырос, обновив максимумы, достигнутые в апреле прошлого года, и превысив в конце апреля 2600 пунктов. Значительный вклад в ралли внесли акции Сбера, резко подорожавшие после объявления рекордных дивидендов за 2022 год. На этом фоне мы существенно скорректировали нашу подборку.

"Привилегированные акции "Транснефти" покидают подборку. С момента их добавления в октябре прошлого года они прибавили в цене более 20% на ожиданиях щедрых дивидендов за 2022 год, и теперь потенциал роста их котировок небольшой, - отмечается в комментарии. - После снижения цены мы возвращаем в подборку акции "Московской биржи", ожидая сохранения относительно высоких финансовых результатов компании в 2023 году. На фоне роста финпоказателей мы добавляем акции "Совкомфлота". Полагаем, что ставки фрахта в 2023 году останутся высокими. Это может способствовать выплате рекордных дивидендов за 2023 год".

Также в подборку SberCIB попадают акции "Татнефти" после объявления хороших результатов за 1К23 и финальных дивидендов за 2022 год, которые оказались выше ожиданий. Помимо этого, в топ включены расписки TCS Group, поскольку эксперты инвестбанка ожидают рекордную прибыль Тинькофф Банка в 2023 году.

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