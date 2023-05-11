"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций Berkshire Hathaway по итогам опубликованной отчетности эмитента за 1К23, сообщается в обзоре.

"Выручка эмитента в 1К23 выросла на 21% г/г (до $85.4 млрд), чистая операционная прибыль увеличилась на 15% г/г (до $8,1 млрд), прибыль на разводненную акцию класса B составила $3,69 против $3,18 годом ранее. На конец 1К23 объем денежных средств и краткосрочных инвестиций компании составил $128 млрд против $125 млрд на конец 4К22. За квартал компания провела обратный выкуп акций на сумму $4,4 млрд (в 4К22 - $2,65 млрд). Бумага торгуется на уровне около 20х EPS 2023e, что выше исторического среднего уровня за 5 лет (17х) и близко к среднему по аналогам (18x). Таким образом, мы считаем справедливой рекомендацию "держать", - - указывают эксперты. - В целом мы позитивно смотрим на перспективы Berkshire Hathaway: рост котировок более чем вдвое превышает динамику S&P 500 с 1965 года (+19,8% против +9,9% соответственно). Вместе с тем доходы Berkshire Hathaway чувствительны к макроконъюнктуре".

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