"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Disney

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего медиаконгломерата индустрии развлечений Walt Disney Co., сообщается в комментарии аналитиков.

"Эмитент представил умеренно негативную квартальную отчетность за I квартал 2023 года, но компания остается нашим фаворитом", - отмечают эксперты.

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