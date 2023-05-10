"БКС МИ" понизил целевую цену акций CVS Health до $100

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций CVS Health Corp. со $125 до $100 за штуку на горизонте текущего года, что предполагает потенциал роста 43%, говорится в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать".

"Компания 3 мая отчиталась за 1К23: выручка и скорректированная прибыль превысили консенсус, - отмечают аналитики. - Замедление экономики и непростая динамика подкрепляют нашу уверенность в том, что CVS улучшила свои позиции благодаря покупке Aetna. Компания помогает снизить расходы и улучшить качество медицинской помощи. При этом менеджмент понизил прогноз на 2023 год в связи с высокими расходами в рамках недавно закрытой сделки по покупке Street Health и Signify Health. CVS сократила ожидания по прибыли на 2023 год до $8,5-8,7 с $8,7-8,9. Мы понижаем прогноз прибыли на 2023 год до $8,57 с $8,90".

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