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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Цена акций Li Auto может вырасти до HKD110 в течение ближайшего квартала - БКС Экспресс
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10 мая 2023 года 18:00

Цена акций Li Auto может вырасти до HKD110 в течение ближайшего квартала - БКС Экспресс

Котировки акций китайского производителя электрокаров Li Auto могут достигнуть прогнозного уровня в 110 гонконгских долларов (HKD) за штуку уже в течение ближайшего квартала, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов.

"Как результаты операционной деятельности за 1К23 (поставки авто), так и финансовые показатели (выручка, прибыль, денежный поток) приятно удивили инвесторов. Молодой китайский производитель электрокаров активно наращивает рыночную долю и чистую прибыль. Акции компании уже высоко оцениваются, но потенциал роста остается при ускоряющейся динамике показателей. Целевая цена по бумагам Li Auto на 12 месяцев составляет HKD110 (+9,3%), рекомендация - "покупать". На дневном графике видим, что бумаги вернулись в восходящий канал и стремятся к верхнему его уровню. Учитывая сильные результаты компании, целевой уровень может быть достигнут уже в течение ближайшего квартала", - пишет аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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