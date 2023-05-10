"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций PayPal Holdings с прогнозной стоимостью $98 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности за первый квартал и повышения менеджментом эмитента прогнозов на конец 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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