Возможен рост цены акций ММК до 50 руб. - ПСБ

Возможен рост цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 50 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ)

"ММК" выпустил годовой отчет за 2022 год, но без абсолютных цифр. Так, EBITDA компании "значительно ниже", чем в 2021 году, что ожидаемо, учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру прошлого года. Однако в перспективе года смотрим на эмитента позитивно. Ориентированность на домашний рынок и ожидаемый рост внутренних цен поддержат акции компании - фундаментально считаем компанию привлекательной, прогнозная стоимость составляет 50 рублей за штуку (потенциал роста - 29%)", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.