.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможен рост цены акций ММК до 50 руб. - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 мая 2023 года 15:24
Возможен рост цены акций ММК до 50 руб. - ПСБ
Возможен рост цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) до 50 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 29% от текущего уровня, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ) "ММК" выпустил годовой отчет за 2022 год, но без абсолютных цифр. Так, EBITDA компании "значительно ниже", чем в 2021 году, что ожидаемо, учитывая неблагоприятную рыночную конъюнктуру прошлого года. Однако в перспективе года смотрим на эмитента позитивно. Ориентированность на домашний рынок и ожидаемый рост внутренних цен поддержат акции компании - фундаментально считаем компанию привлекательной, прогнозная стоимость составляет 50 рублей за штуку (потенциал роста - 29%)", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
10 мая 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций канадской платформы онлайн-торговли Shopify Inc. до $80 за штуку, сохранив краткосрочную рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Акции Shopify подскочили на 24% на падающем рынке 4 мая после публикации... читать дальше
.10 мая 2023 года 18:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций CVS Health Corp. со $125 до $100 за штуку на горизонте текущего года, что предполагает потенциал роста 43%, говорится в обзоре инвесткомпании. Рекомендация при этом сохранена экспертами на уровне "покупать". "Компания 3 мая отчиталась за... читать дальше
.10 мая 2023 года 18:24
Потребление электроэнергии в России продолжает расти, и в условиях низкой водности в Сибири и вывода блоков АЭС в ремонты сложившаяся ситуация выгодна для операторов тепловых электростанций, в частности, для "Интер РАО" и "РусГидро", говорится в аналитическом материале "Финама". "Экономический... читать дальше
.10 мая 2023 года 18:00
Котировки акций китайского производителя электрокаров Li Auto могут достигнуть прогнозного уровня в 110 гонконгских долларов (HKD) за штуку уже в течение ближайшего квартала, считает эксперт БКС Экспресс Евгений Калянов. "Как результаты операционной деятельности за 1К23 (поставки авто), так и... читать дальше
.10 мая 2023 года 17:27
Рубль, вероятно, будет колебаться в диапазонах 75-79 руб./$1 и 82-86 руб./EUR1 до конца мая - Freedom Finance Global
Курс рубля, вероятно, будет колебаться в диапазонах 75-79 руб./$1, 82-86 руб./EUR1 и 10,8-11,3 руб. за юань до конца текущего месяца, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Скорее всего, главной причиной мощного укрепления рубля стала слабость доллара на фоне двух... читать дальше
.10 мая 2023 года 17:08
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций PayPal Holdings с прогнозной стоимостью $98 за штуку на март 2024 года, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, на фоне опубликованной отчетности за первый квартал и повышения менеджментом эмитента прогнозов на конец 2023 года,... читать дальше
.10 мая 2023 года 16:40
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для бумаг Li Auto с прогнозной стоимостью 75 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал снижения на 24% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов. "Согласно опубликованным в среду финансовым результатам Li Auto... читать дальше
.10 мая 2023 года 16:17
Прогнозная стоимость акций PayPal Holdings на горизонте двенадцати месяцев составляет $85 за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Freedom Finance Global. "Результаты PayPal за первый квартал превзошли средние прогнозы инвесторов. Платежная система отметила более сильную, чем ожидалось,... читать дальше
.10 мая 2023 года 15:51
SberCIB Investment Research сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Самолета", сообщается в комментарии аналитика Георгия Иванина. "Самолет" опубликовал оценку портфеля проектов на конец 2022 года. За год портфель вырос на 58% (до 45,9 млн кв. м), а за второе полугодие - на 34%, стоимость портфеля... читать дальше
.10 мая 2023 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,34%, стоп-приказ: $44, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчиталась за I квартал 2023... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.