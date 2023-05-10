"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $50

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целевой ценой $50 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,34%, стоп-приказ: $44, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчиталась за I квартал 2023 года 14 апреля. Маржинальность бизнеса выросла до 12,17% - почти на 50% по сравнению с предыдущим кварталом. По мнению аналитиков, данные цифры указывают на способность эмитента демонстрировать стабильные показатели даже в условиях текущей волатильности.

"С технической точки зрения зона поддержки в районе $42-44 устояла, и на новостях об отчетности появился намек на разворот. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $44 риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,33", - указывают эксперты "Финама".

Citigroup - американский финансовый конгломерат, один из крупнейших в мире.

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