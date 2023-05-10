Рост котировок акций Polymetal может продолжаться до конца текущей недели - Freedom Finance Global

Рост котировок акций Polymetal может продолжаться до конца текущей недели, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Котировки Polymetal в среду, 10 мая, растут на 3,68% на Московской Бирже, но снижаются в Лондоне (на LSE) на 25,00%, констатирует эксперт. По словам СЕО компании, она изучила все возможные варианты сохранения листинга на LSE, но не один из них не оказался эффективным. Из-за отсутствия альтернативы торги бумагами Polymetal на LSE будут приостановлены, а в дальнейшем будет произведен делистинг, отмечается в комментарии. Эмитент уже получил согласие британского регулятора (FCA) на редомициляцию в Астану, голосование акционеров по данному вопросу намечено на 30 мая, для принятия решения нужно набрать 75% голосов.

"Редомициляция необходима из-за внешних ограничений, так как смена юрисдикции позволит компании избежать санкционного давления, - пишет Чернов. - На этом фоне теперь также можно прогнозировать возврат компании к выплатам дивидендов, так как ранее ее представители заявляли следующее: если процесс редомициляции пройдет в соответствии с графиком, то возврат к дивидендным выплатам возможен даже в конце 2023 года".

Хотя рынок уже отыграл данную новость, на Мосбирже рост котировок Polymetal, по мнению аналитика, может продолжаться до конца текущей недели, так как компания сегодня выпустила позитивный финансовый отчет за I квартал 2023 года. Выручка увеличилась на 19% г/г, до $733 млн благодаря продажам запасов.

"При этом во II квартале 2023 года мы также прогнозируем рост выручки в годовом выражении, так как компания продолжит реализацию запасов по более высоким ценам на золото. Если в апреле-июне 2022 года драгметалл на мировом рынке в среднем торговался по $1900 за тройскую унцию, то во II квартале 2023 года средняя стоимость пока составляет $2040 за тройскую унцию, то есть на 7,37% выше", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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