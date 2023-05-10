"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals с целевой ценой $893,8 за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,4% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals ранее опубликовала финансовую отчетность за I квартал. Выручка компании увеличилась на 6,4% г/г до $3,16 млрд и превзошла ожидания на $160 млн. Чистая прибыль по GAAP сократилась на 16% г/г до $818 млн, при этом скорректированная прибыль на акцию достигла $10,09 и на 53 цента превысила прогнозы. Акции Regeneron Pharmaceuticals находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "покупать" и уже обогатили инвесторов на 26% за последние 12 месяцев", - пишет аналитик Зарина Саидова.

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