"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рейтинг покупать для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 725 рублей за за штуку, что предполагает потенциал роста около 9%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Компания продемонстрировала рост выручки год к году на фоне стабилизации каналов сбыта и реализации накопленных запасов. Производственный план в размере 1,7 млн унций золотого эквивалента (золото плюс серебро) на 2023 год был сохранен. Ожидаем, что компания продолжит демонстрировать рост выручки год к году в ближайшие кварталы за счет более высоких цен на золото и реализации запасов. Кроме того, совет директоров компании предложил акционерам одобрить редомициляцию с британского острова Джерси в Казахстан. Общее собрание акционеров запланировано на 30 мая. Сохраняем рейтинг "покупать" для бумаг эмитента на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке золота и планов компании, целевая цена - 725 рублей за штуку, потенциал роста составляет 9%", - указывает эксперт Александр Алексеевский.

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