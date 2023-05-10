Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Positive Technologies с целевой ценой 2100 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Positive Technologies объявила результаты за 1К23. Отгрузки составили 1,23 млрд руб., оставшись на уровне 1К22. Около нулевой рост г/г объясняется нетипично высокой базой отгрузок марта прошлого года, в то время как в январе-феврале динамика была аналогичной предыдущим периодам (+87% г/г). Показатели EBITDAC и NIC по итогам 1К23 были отрицательными, как и годом ранее, хотя величина убытков возросла на фоне роста инвестиций в R&D (+74% г/г). Менеджмент подтвердил озвученный ранее консервативный ориентир по объему отгрузок в 2023 году (20-25 млрд руб.), что позволяет нам и далее придерживаться текущих прогнозов. Хотя мы не исключаем, что рынок может негативно среагировать на отсутствие роста объемов бизнеса г/г в 1К23, более важным, на наш взгляд, является подтверждение прогноза на весь 2023 год", - пишет аналитик Анна Курбатова.

Эксперт рекомендует использовать возможное ослабление котировок для увеличения позиций и сохраняет позитивный взгляд на акции компании с рекомендацией "выше рынка".

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