"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку бумаг Норникеля

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг (ADR) ГМК "Норильский никель", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Сейчас компания находится на этапе согласования новой дивидендной политики после истечения акционерного соглашения в декабре 2022 года. Менеджмент эмитента последние полтора года предлагает привязать дивиденды к свободному денежному потоку, что является наиболее распространенной практикой в секторе. Мы считаем, что высока вероятность принятия универсальной дивидендной политики, которая уже использовалась рядом металлургических компаний в РФ - 100% от свободного денежного потока при соотношении чистого долга к EBITDA в 1х или ниже, 50-100% при соотношении от 1х до 2х и отсутствие выплат, если нагрузка превышает 2х. В таком случае доходность при текущих ценах на металлы составит 7-8% за 2023 год и 9-11% среднесрочно, - отмечают эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - При текущих ценах на металлы и текущем курсе рубля бумаги "Норникеля" торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M на уровне 5,2х, что в целом соответствует историческому уровню".

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