Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Amgen до $250

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Amgen до $250 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Amgen отчиталась за 1К23 хуже ожиданий инвесторов по выручке, но представила EPS выше консенсуса. Прогноз на текущий год повышен менеджментом эмитента благодаря улучшению перспектив роста назначений ряда препаратов, при этом динамика выручки и EPS в текущем году останется, по оценке, скоромной - прогноз по выручке улучшен с $26-27,2 млрд до $26,2-27,3 млрд (+1,6% г/г), ориентир по скорректированной EPS повышен с $17,4-18,6 до $17,6-18,7 (+2,6% г/г). Эти гайденсы не учитывают анонсированное компанией поглощение Horizon Therapeutics за $27,8 млрд, которое планируется завершить до конца второго квартала", - отмечает аналитик Илья Зубков.

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