"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Wayfair

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций компании Wayfair Inc., специализирующейся на онлайн-торговле мебелью и товарами для дома, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания 4 мая отчиталась за 1К23. Выручка снизилась на 7,3% (до $2,77 млрд), но превзошла консенсус-прогноз ($2,74 млрд). Скорректированный убыток составил $1,13/акцию, что меньше консенсуса в $1,71/акцию. Мы подтверждаем свои оценки убытка на 2023 и 2024 гг. на уровне $4,24/акцию и $2/акцию соответственно. Полагаем, что со временем в плюс для Wayfair будет сказываться тенденция к росту приобретения товаров для дома онлайн, и позитивно оцениваем уровень грузовых услуг и работу диспетчерских центров компании, - пишут эксперты. - Мы считаем, что котировки бумаг Wayfair зависят от дальнейшего роста выручки, однако показатель снижается вот уже восемь кварталов подряд. Не можем сказать определенно, когда рост выручки возобновится, поэтому сохраняем рекомендацию "держать".

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