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08 мая 2023 года 14:43
S&P 500 обладает шансами на рост к 4200п в ближайшее время - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 обладает шансами на рост к уровню 4200 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова. "S&P 500 завершил торги 5 мая на отметке 4136 пунктов. Рост бенчмарка был обусловлен в первую очередь усилением волатильности в банковском секторе, а также успешными результатами Apple Inc. Индекс широкого рынка преодолел 20-дневную скользящую среднюю, а на протяжении месяца торговался выше 200-дневной. Это позитивный сигнал для "быков". Следующая значимая точка сопротивления для S&P 500 - уровень 4200 пунктов, выше которого не удалось закрепиться в прошлый раз", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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