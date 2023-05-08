"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Livent

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций производителя лития Livent Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $40 за штуку на фоне сильных перспектив рынка электромобилей, сообщается в обзоре аналитиков.

"В последние годы наблюдается рост цен на литий на фоне спроса на батареи для электромобилей (EV), однако слабость ценовой конъюнктуры конца 2022 года и начала 2023 года вызвана дополнительным предложением (из Китая и Австралии) и прекращением субсидий (в Китае) на покупку EV. Опасения рецессии в США вызвали обеспокоенность по поводу прекращения цикла крупных потребительских расходов, - отмечают эксперты. - Мы считаем проблемы избытка предложения и окончания субсидий некритичными: в мире существует сильный спрос на EV, а привлеченные преимуществами электромобилей потребители не станут обращать внимание на отсутствие субсидий. Также мы не ожидаем наступления рецессии в США. Прогнозируем значительный прирост прибыли Livent в 2023-24 гг. Темпы увеличения спроса могут превысить средние на фоне высоких объемов продаж EV в Китае (крупнейший рынок в мире), Европе и Северной Америке. В 2023 году в США планируется запустить не менее 50 новых моделей EV".

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