"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ameren с прогнозной стоимостью $95 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Коммунальный холдинг Ameren, работающий в штатах Иллинойс и Миссури, представил результаты за 1К23 в пятницу, 5 мая. Инвестиционная нагрузка компании является одной из самых высоких в отрасли, что отразилось на чистой прибыли компании на акцию за три первых месяца года: EPS увеличился на 3% г/г (до $1 при ожидаемом уровне $0,94) преимущественно за счет реализации капитальных проектов. При этом рост прибыли был сдержан на фоне стагнации спроса на электроэнергию со стороны населения в Миссури ввиду аномально теплой зимы, - отмечает эксперт Александр Ковалев. - Капитальные расходы компании подросли на 18% г/г в 1К с увеличением финансирования по всем филиалам. В связи с разворачиванием инвестиционной программы Ameren мы считаем, что компания удачно позиционирована ввиду вероятного окончания периода увеличения ставок в США, что позволит поддерживать кредитные метрики на нормальных уровнях. В то же самое время эмитент подтвердил таргет по росту EPS на 6-8% в год за счет новых инвестиций, а также сохранил диапазон $ 4,25-4,45 (+5% г/г) по показателю в 2023 году".

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