"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Dominion Energy с прогнозной стоимостью $61 за штуку, что предполагает потенциал роста около 8% от текущего уровня, на фоне опубликованного эмитентом отчета за первый квартал текущего года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Опубликованный американским коммунальным холдингом Dominion Energy отчет за 1К23 оказался весьма неплохим с учетом последних проблем компании. Скорректированная чистая прибыль на акцию снизилась на 16% г/г (до $0,99), но все же оказалась выше консенсуса в $0,97. Уменьшение прибыли в годовом выражении стало общим трендом для американских utilities в этом отчетном сезоне, ключевой причиной чего стал аномально теплый осенне-зимний период. В частности, менеджмент Dominion оценил, что погодный эффект занизил скорр.EPS квартала на $0,10, - отмечает эксперт Александр Ковалев. - Несколько разочаровывающими для инвесторов стали прогнозы компании на 2К23. Напомним, что годовой прогноз Dominion по-прежнему не дает в связи с тем, что ситуация с тарифным регулированием в Вирджинии остается неразрешенной. Прогнозный диапазон по EPS в апреле-июне $0,58-0,68 предполагает снижение показателя на 18% г/г, что оказалось значительно хуже ожиданий Уолл-стрит ($0,74). Исходя из этого, мы констатируем, что, несмотря на растущий спрос со стороны дата-центров в Вирджинии, на текущий момент у компании нет определенности касательно будущих тарифных перспектив в штате".

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