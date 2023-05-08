Вероятен рост мировых цен на медь до $4,3/фунт в июле-декабре 2023г - Freedom Finance Global

Вероятен подъем мировых цен на медь до $4,3 за фунт в июле-декабре текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Поскольку риски наступления рецессии очень велики, можно прогнозировать снижение мировых цен на медь во II квартале 2023 года до $3,59 за фунт (минус 7,8%). Однако в дальнейшем на рынке может начать формироваться дефицит металла, так как в апреле 2023 года мировые объемы выплавки сократилась до минимальных значений за последние два года, так как в Китае предприятия закрылись на техническое обслуживание, а заводы в Северной Америке снизили объемы производства. При этом уже во второй половине 2023 года прогнозируется восстановление китайской экономики и рост объемов промышленного производства, что увеличит спрос на данный металл. Как следствие, в июле-декабре мы ожидаем роста мировых цен на медь до $4,3 за фунт (+10,43% от текущих цен и +18,23% при предварительном снижении до $3,59 за фунт)", - указывает эксперт в комментарии.

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