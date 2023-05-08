"БКС МИ" сохраняет сдержанную оценку перспектив цены акций Группы Позитив

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет сдержанную оценку перспектив акций "Позитив Технолоджиз", рекомендация - "держать" с прогнозной стоимостью 2000 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания опубликовала слабые результаты за I квартал 2023 года: выручка выросла г/г лишь на 11%, получен убыток на уровне EBITDA. Это не говорит, что роста уже не будет. Менеджмент ждет роста "отгрузок" на 38-72% г/г в целом по 2023 году. (правда, удвоение выручки в пресс-релизе уже не звучит). Рынку, видимо, следует быть более осторожным с прогнозами по эмитенту. Мы сохраняем наш сдержанный взгляд на бумаги (рекомендация - "держать", цель на год - 2000 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня), - пишут эксперты. - Отчасти, можно признать, что первый квартал не очень репрезентативен для эмитента. У компании традиционно ярко выраженная сезонностью в выручке. I квартал - самый маленький квартал в бизнесе "Группы Позитив" (в прошлом году на I квартал пришлось лишь 10% годовой выручки). Самый сильный и рентабельный - это IV квартал, на который в прошлом году пришлось около половины выручки за год. Менеджмент скрасил финансовые результаты и рост расходов тем, что это инвестиции в будущее компании, "которые позволят нам кратно увеличить объемы нашего бизнеса в ближайшие несколько лет и выйти в новые сегменты рынка". В качестве приложения сил упомянуты метапродукты, NGFW - межсетевой экран нового поколения, облачные технологии и безопасная разработка".

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