Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в понедельник - БКС Экспресс

Возможен небольшой рост на российском рынке акций на торгах в понедельник благодаря в целом неплохому внешнему фону, считает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов.

"Российский рынок акций на предыдущей сессии показал смешанную динамику. В начале пятницы индекс Мосбиржи смог обновить максимум четверга на фоне роста стоимости нефти, но позже начал сдавать позиции. Основная сессия закрылась в плюсе, но уже на дополнительной падение усилилось и закрытие прошло у минимума дня. Стабильному подъему вновь мешает укрепление рубля, - отмечает аналитик в комментарии. - Техническая картина по индексу в целом без изменений. Он остается в рамках восходящего канала, но в моменте происходит коррекция. Ориентиром для снижения служит область 2450-2500 пунктов. В понедельник торговая активность может быть низкой, но учитывая в целом неплохой внешний фон, это может привести к незначительному подъему рынка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.