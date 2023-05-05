"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Qualcomm Inc. с целевой ценой $165 за штуку, что предполагает потенциал роста 55% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Акции производителя полупроводников Qualcomm упали на 7% после публикации отчетности за 2К23: выручка превысила консенсус, а скорректированная прибыль совпала с ожиданиями рынка. Оба показателя снизились г/г и к/к. Прогнозы Qualcomm на финансовый 3К23 ниже консенсуса, поскольку слабые продажи смартфонов в мире и сокращение запасов у производителей оборудования и дистрибьюторов по-прежнему сказываются на выручке компании. Эти проблемы могут сохраниться до конца календарного 2023 года", - пишут аналитики.

Несмотря на инфляцию и ухудшение ситуации в экономике, переход от дефицита к избытку предложения, геополитическую напряженность и сохранение влияния пандемии, Qualcomm расширила объем доступного рынка до $700 млрд и видит возможности роста в сегментах интернета вещей, в связи с автоматизацией процессов, в здравоохранении, автоотрасли и других сферах, подчеркивается в комментарии.

"Акции компании резко просели в 2022 году и находятся под давлением в 2023 году, - отмечают также аналитики. - На фоне сильного портфеля кремниевых продуктов и интеллектуальной собственности компании бумага выглядит недооцененной в свете значительных перспектив долгосрочного роста".

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