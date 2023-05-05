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05 мая 2023 года 18:22
Акции Сбербанка, Polymetal и РусАгро будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции Сбербанка, Polymetal и "РусАгро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. Сбербанк выплатит на следующей неделе дивиденды за 2022 год. 8 мая бумаги будут торговаться последний день с дивидендами, 10 мая торги откроются с дивидендным гэпом. По оценке эксперта, размер гэпа может составить около 9%, в таком случае котировки опустятся в район 220 руб. за бумагу. "Мы ожидаем, что на закрытие гэпа может потребоваться около 3-6 календарных недель, - прогнозирует Пучкарев. - Фактический срок может сильно зависеть от общерыночного сентимента, который всегда влиял на акции Сбербанка. Фактором в пользу скорого закрытия гэпа выступают ожидания высоких дивидендов и за 2023 год - ориентировочно более 27 руб. на акцию.С технической точки зрения после дивидендного гэпа возможен спуск акций к 210-215 руб. - часть инвесторов может предпочесть выйти из бумаги после отсечки. Среднесрочные ожидания в бумаге позитивные. Актуален выраженный растущий тренд, дивгэп позволит избавиться от перекупленности по осцилляторам. В перспективе нескольких месяцев есть высокая вероятность обновления локальных вершин". Polymetal планирует 10 мая опубликовать операционные результаты за I квартал 2023 года, а также провести брифинг для инвесторов. В рамках брифинга компания представит обновленную информацию о планах корпоративного развития, а также актуальную информацию о предпринимаемых мерах для восстановления акционерной стоимости. "Вероятно, будет освещена ситуация с возможной редомициляцией. Если озвученные ранее планы по переезду в Казахстан будут подтверждены, это может стать локальным драйвером для акций золотодобытчика. Техническая картина в бумаге позитивная. Недавний откат позволил избавиться от перегретости. Растущий тренд остается актуальным. Позитивные новости с брифинга могут стать триггером к началу очередной волны роста. Ориентиром в таком случае выступит зона 750-800 руб.", - отмечает аналитик. 10 мая "РусАгро" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. По мнению Пучкарева, показатели ожидаются слабыми - ранее компания в рамках операционного отчета сообщила о падении выручки на 23% г/г. Негативными факторами, обусловившими снижение выручки, стали ухудшение конъюнктуры в масложировом сегменте, а также снижение объемов реализации в сахарном и с/х направлениях. "Слабые цифры будут во многом ожидаемы, поэтому негативная реакция может быть сдержанной, - полагает эксперт БКС Экспресс. - В то же время, если появятся новости о возможной редомициляции "РусАгро", это может драйвером для позитивной переоценки бумаг. Ожидания по акциям "РусАгро" осторожно позитивные. С начала 2023 года наметился растущий тренд, локальные минимумы постепенно подрастают. В краткосрочной перспективе стоит следить за уровнем 715 руб.: пока котировки удерживаются выше, сохраняются шансы на возобновление подъема". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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