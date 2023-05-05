Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550п на следующей неделе - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2500-2550 пунктов на следующей неделе, курс рубля может ослабнуть до 80 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Впервые с середины февраля российский фондовый рынок продемонстрировал умеренную коррекцию. За четыре торговые сессии индекс Мосбиржи на текущей неделе потерял 120 пунктов или около 5%. Впереди еще закрытие реестра Сбербанка на дивиденд, и это отбросит рынок вниз еще примерно на 1,5%. Затем можно ожидать, что инвесторы проявят интерес к покупкам. Других важных событий на российском рынке на предстоящей неделе не ожидается, - отмечает эксперт в комментарии. - Мы ожидаем смешанную торговую динамику на предстоящей неделе, ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2500-2550 пунктов".

"Рубль продолжает укрепляться после заседания Банка России. Высказывается предположение, что экспортеры увеличили продажу валюты для предстоящих выплат налогов и дивидендов, хотя эти даты еще не наступили. Минфин в мае сократит продажи валюты из резервов, но на курс рубля это почти не влияет. Пара USD/RUB на следующей неделе, скорее всего, вернется к 80 руб./$1. Средняя стоимость нефти марки Urals с начала года находится вблизи $51 за баррель, что не способствует укреплению национальной валюты", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.