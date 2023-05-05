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05 мая 2023 года 17:39

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Electric Power и Sempra Energy

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего в США оператора магистральных сетей American Electric Power с прогнозной стоимостью на уровне $109 (предполагаемый потенциал роста составляет 19%) и калифорнийской коммунальной компании Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $167 за штуку (предполагаемый потенциал роста составляет около 8%) на фоне представленных эмитентами отчетностей за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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