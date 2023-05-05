"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Electric Power и Sempra Energy

"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций крупнейшего в США оператора магистральных сетей American Electric Power с прогнозной стоимостью на уровне $109 (предполагаемый потенциал роста составляет 19%) и калифорнийской коммунальной компании Sempra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $167 за штуку (предполагаемый потенциал роста составляет около 8%) на фоне представленных эмитентами отчетностей за первый квартал 2023 года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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