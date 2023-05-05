Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Apple до $180

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Apple Inc. до $180 за штуку на фоне умеренно позитивной оценки результатов эмитента за первый квартал 2023 года, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.