Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги Ferrari N.V. с прогнозной стоимость на уровне $260 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Отчитавшись за 1К23, Ferrari в очередной раз продемонстрировала силу бренда, а рост цен на автомобили помог компании продолжить наращивать прибыль. Объем поставок увеличился почти во всех ключевых регионах. Менеджмент подтвердил прогноз финансовых показателей за 2023 год. При этом, учитывая результаты первого квартала, мы не исключаем улучшение гайденса на 2023 год в дальнейшем, - пишет аналитик Дмитрий Поздняков. - Эмитент показывает сильные результаты в сравнении с более крупными конкурентами. Узнаваемость марки и премиальность операционного сегмента помогают компании преодолевать угрозы падения спроса в целом по массовому рынку автопроизводителей, но текущую оценку компании трудно назвать привлекательной для покупки акций".

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