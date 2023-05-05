"Финам" повысил рейтинг акций China Resources Beer до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций China Resources Beer с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг при этом сохранена экспертами на уровне 66 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8%.

"Мы считаем, что после коррекции в прошедшем месяце акции вновь выглядят интересными к покупке. Годовой отчет подтвердил прогресс пивовара по увеличению доли продаж премиального сегмента, что является одним из основных драйверов роста бизнеса. Кроме того, коронавирусные послабления в Китае могут подстегнуть потребление премиальных напитков сегмента выше среднего в общепите в 2023 году", - отмечает аналитик Анна Буйлакова.

China Resources Beer - одна из крупнейших пивоваренных компаний в Китае, входит в государственный конгломерат China Resources. Эмитент управляет производством на 63 пивоварнях в 24 провинциях, занимается продажей и дистрибуцией алкогольных напитков под местными (Snow) и интернациональными (Heineken) брендами.

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