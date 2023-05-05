"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $170,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $170,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,08%, стоп-приказ: $162,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Apple отчиталась за 6 месяцев 2023 финансового года. Чистая прибыль по GAAP составила $54,16 млрд, что на 9,2% ниже по сравнению с $59,64 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 4,2% (до $211,99 млрд против $221,22 млрд годом ранее). Рынок сдержанно отреагировал на вышедшие данные. Продажи во II квартале превзошли оценки Уолл-стрит. В Apple подчеркнули, что iPhone переживает общеотраслевой спад лучше, чем ожидалось. Компания также сообщила, что планирует продолжать внедрять ИИ в свои устройства", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги движется в рамках классического восходящего тренда, сейчас произошел откат к локальному уровню. "Тейк-профит" можно выставить у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $162,75 риск на портфель составит 0,18%", - указывают эксперты "Финама".

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