Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций Shell - Freedom Finance Global

Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций Shell, говорится в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Европейский нефтегазовый гигант Shell представил сильную отчетность по итогам I квартала 2023 года, а также утвердил программу buy back на $4 млрд. Мы ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность. Поддержку котировкам окажет обратный выкуп акций и высокая дивидендная доходность", - пишет эксперт.

По его мнению, потенциальным драйвером цены акций компании выступает решение ряда стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года может привести к росту цен на нефть, что позитивно для компании.

Указывает эксперт и на вероятные риски:

- Наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению цен на нефть.

- Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции. Снижение стоимости нефти и газа по сравнению с прошлогодними значениями при одновременном повышении расходов негативно влияет на финансовые результаты Shell.

Целевая цена по акции Shell на горизонте 12 месяцев сохранена на уровне $59,4 за штуку.

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