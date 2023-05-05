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05 мая 2023 года 15:01
Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций Shell - Freedom Finance Global
Проведение обратного выкупа поддержит котировки акций Shell, говорится в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева. "Европейский нефтегазовый гигант Shell представил сильную отчетность по итогам I квартала 2023 года, а также утвердил программу buy back на $4 млрд. Мы ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность. Поддержку котировкам окажет обратный выкуп акций и высокая дивидендная доходность", - пишет эксперт. По его мнению, потенциальным драйвером цены акций компании выступает решение ряда стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года может привести к росту цен на нефть, что позитивно для компании. Указывает эксперт и на вероятные риски: - Наступление рецессии в странах с развитой экономикой может привести к падению цен на нефть. - Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции. Снижение стоимости нефти и газа по сравнению с прошлогодними значениями при одновременном повышении расходов негативно влияет на финансовые результаты Shell. Целевая цена по акции Shell на горизонте 12 месяцев сохранена на уровне $59,4 за штуку. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-SHELL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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