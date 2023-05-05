"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ФосАгро с целью 7754 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "ФосАгро" с целью 7754 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,31%, стоп-приказ: 6952 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Объем продаж компании по итогам 2022 года увеличился на 6,4% и составил более 11 млн тонн. На взгляд аналитиков, это указывает на то, что компания сохраняет устойчивость даже в условиях санкционной риторики.

"С технической точки зрения после выплаты дивидендов цена обозначила локальную поддержку. Есть вероятность сохранения текущей восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 6952 руб. риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,69", - указывают эксперты "Финама".

"ФосАгро" - российский химический холдинг. Группа "ФосАгро" является одним из лидеров в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 (39%), крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений.

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