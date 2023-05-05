Акции Sunrun привлекательны для покупки с целевой ценой $36 - Freedom Finance Global

Акции Sunrun Inc. привлекательны для покупки с целевой ценой $36 за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Дмитрия Позднякова.

Поставщик услуг в области солнечной энергии компания Sunrun представила отчетность за I квартал 3 мая. Выручка компании оказалась выше ожиданий, но и убыток превзошел консенсус, отмечает эксперт. Sunrun подтвердила прогнозы на 2023 год, предполагающие увеличение числа установленных систем в пределах 10-15% после 25% в 2022 году.

"Считаем акции Sunrun привлекательными для покупки на данный момент. Компания продолжает быстро развиваться на перспективном рынке солнечной энергетики, а текущая оценка эмитента менее двух прогнозных выручек за текущий год, что говорит о существенной недооцененности бумаги", - указывает Поздняков.

Аналитик отмечает следующие потенциальные драйверы роста цены акций компании:

- Расширение доли рынка за счет лизинговой модели.

- Возможность повышать цены на фоне волатильности тарифов коммунальных предприятий.

Также эксперт обращает внимание инвесторов и на ключевые риски:

- Изменение регулирующих норм со временем может вызвать повышенную волатильность продаж.

- Падение спроса на солнечные панели из-за ухудшения потребительских настроений.

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