"Финам" подтверждает рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать" с целевой ценой $111,4 за штуку, что соответствует потенциалу роста 14,4%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергей Кауфман.

"Крупный американский нефтяник ConocoPhillips представил отчётность за I квартал 2023 года. Выручка компании снизилась на 19,6% г/г до $ 15,5млрд, EBITDA - на 32,0% г/г до $ 6,7 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию упала на 27,4% г/г и составила $ 2,38. На наш взгляд, отчётность ConocoPhillips умеренно позитивна для акций компании. Фокус на апстриме делает бизнес нефтяника особенно сильно зависимым от цен на нефть, что и отразилось на квартальной и годовой динамике финансовых результатов. При этом основные показатели оказались немного выше ожиданий рынка, а повышение прогноза по добыче показывает, что бизнес нефтяника находится в хорошей форме, несмотря на снижение цен на углеводороды", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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