Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ford Motor с прогнозной стоимостью на уровне $13,9 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"2 мая эмитент отчитался за I квартал 2023 года, показав заметное восстановление поставок и маржинальности и подтвердив собственный прогноз до конца года. Компания впервые представила развернутые данные по основным операционным сегментам (легковые автомобили, электрокары и коммерческий транспорт), которые продемонстрировали ускоренный рост продаж коммерческих фургонов и падение поставок машин с электробатареями из-за приостановок производства. Полученные результаты, вероятно, могут стать весомым поводом для роста акций автопроизводителя после продолжавшихся распродаж в бумагах компании, - отмечает аналитик Дмитрий Поздняков. - Акции Ford Motor оценены на уровне среднеотраслевых значений, хотя на среднесрочном горизонте компания имеет явные точки роста, связанные с сегментом электромобилей. Стратегическая позиция на рынке США остается сильной, компания расширяет производственные мощности внутри страны, опираясь на преимущества в рамках принятого Закона о снижении инфляции (IRA). Тем не менее до конца текущего года мы отмечаем риски для компании, которые связаны с неопределенностью спроса на автомобили".

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