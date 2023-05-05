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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  БКС Экспресс сохраняет прогноз курса рубля на уровне 75 руб./$1 к началу 2П23
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05 мая 2023 года 11:56

БКС Экспресс сохраняет прогноз курса рубля на уровне 75 руб./$1 к началу 2П23

БКС Экспресс сохраняет прогноз курса рубля на уровне 75 руб./$1 и движения к отметке 84 руб./EUR1 к началу второго полугодия текущего года, сообщается в комментарии эксперта Михаила Зельцера.

"Курс доллара США на пятничных торгах опустился до минимальных за месяц отметок, укрепление рубля продолжается шестую сессию подряд. Причина активного падения инвалют кроется в нормализации внешнеторговой деятельности России: экспортные потоки, просевшие в начале весны, восстанавливаются; импорт, ранее вызывавший на рынке всплеск спроса на инвалюту, замедляется. Эффект нормализации потоков и оттоков переносится на оценки бюджетного дефицита, по всей вероятности, обширный разрыв доходов и расходов госбюджета начинает сужаться. - пишет аналитик. - По нашим оценкам начала апреля, когда рубль падал на свои годовые минимумы, столь обширная девальвация носила временный характер, чисто на техническом аспекте из-за временного лага в отгрузке товаров (сырья) и получении за них оплаты. Сейчас процесс пошел в обратную сторону, наблюдается превышение предложения инвалюты над спросом. И рубль быстро укрепляется. По-прежнему ориентируемся на более низкие уровни: доллар США к началу II полугодия может приблизиться к 75 руб./$1, евро потеряет опору на 85 руб./EUR1 и углубится к 84 руб./EUR1, юань способен проверить уровень в 11 рублей, а гонконгский доллар рискует протестировать отметку в 9,5 рублей".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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