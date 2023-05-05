"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Tencent Group с целевой ценой HKD364,70 на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 8%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"2022 год выдался сложным для холдинга Tencent - слабый внутренний спрос на фоне действовавших практически весь год коронавирусных ограничений негативно отразился на всех без исключения бизнес-сегментах компании. Зато Tencent в прошлом году добилась видимого прогресса по части оптимизации затрат, что помогло ей избежать сильного падения маржи. В 2023 году мы ждем умеренного восстановления финансовых показателей компании на фоне роста внутреннего потребления и китайской экономики в целом. Позитивные ожидания уже заложены в цену акций, отчасти это объясняет, почему с начала года акции торгуются в боковике", - отмечает аналитик Ксения Лапшина

Tencent Holdings - китайский инвестиционный холдинг и одна из ведущих в мире технологических компаний. Tencent оперирует в таких направлениях, как социальные сети, видеоигры, онлайн-развлечения, электронные платежи, облачные сервисы, онлайн-реклама.

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