Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 на фоне роста торгового профицита РФ - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 75 руб./$1 на фоне роста торгового профицита РФ, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает укрепляться. Минфин РФ в четверг сообщил, что в мае продажа юаней по бюджетному правилу все же продолжится, хоть и объем операций сократится почти в два раза до 40,4 млрд руб. В целом валютные операции по бюджетному правилу нейтральны для рубля, но вчерашние новости от Минфина могли в моменте оказывать российской валюте дополнительную поддержку. В пятницу курс USD/RUB снизился уже к 77 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса USD/RUB сохраняется потенциал к снижению в сторону 75 руб./$1 на фоне роста торгового профицита РФ", - пишут эксперты банка.

Они также отмечают, что на нефтяном рынке в четверг наблюдались высокие уровни волатильности, но по итогам дня котировки все же смогли вырасти в рамках коррекции. В пятницу фьючерсы Brent достигли уже $73,4/барр. Прежде всего, на динамику котировок сегодня повлияет публикация апрельской статистики по рынку труда США. Если данные дополнительно усилят опасения рецессии, фьючерсы Brent могут вернуться к $72/барр., полагают в банке.

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