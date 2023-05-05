"Финам" повысил прогнозную цену акций PetroChina класса H до HKD4,85

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций PetroChina Co. класса H с 4,08 до 4,85 гонконгского доллара (HKD) за штуку преимущественно в связи с публикацией сильной отчетности эмитента за первый квартал и восстановлением спроса на топливо в Китае, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "держать" для указанных бумаг был при этом сохранен экспертами.

"PetroChina стала одним из основных бенефициаров восстановления спроса на топливо в Китае - с минимумов ноября прошлого года ее акции выросли в цене почти на 80%. Среди других триггеров для такой динамики можно выделить неплохую отчетность за первый квартал и рекомендацию по выплате высоких финальных дивидендов за прошлый год. При этом мы полагаем, что после столь бурного роста позитив уже во многом учтен в стоимости бумаг нефтяника. Прогнозная дивидендная доходность PetroChina на горизонте 12 месяцев составляет 8,1% - нейтральное значение по меркам сектора", - пишет аналитик Сергей Кауфман в комментарии.

PetroChina Co. - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний по объемам добычи. Ее деятельность охватывает добычу, переработку и импорт с последующей перепродажей нефти, газа и СПГ, сеть АЗС и нефтехимию.

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