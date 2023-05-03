SberCIB рекомендует покупать бумаги TCS Group с целью 3800 руб

Аналитики SberCIB Investment Research рекомендуют "покупать" GDR TCS Group (Тинькофф Банк) с целевой ценой 3800 руб. за расписку на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 39% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

Эксперты отмечают, что бумаги TCS Group остаются фаворитами в секторе, и указывают на ряд факторов, способствующих росту котировок бумаг банка:

- TCS Group остается крупнейшим диджитал-банком в России и продолжает наращивать клиентскую базу рекордными темпами.

- Существует потенциал для монетизации клиентов, привлеченных в 2022 году. При этом продолжается приток новых клиентов- в среднем 2 млн клиентов в квартал. Их кредитование станет основным фактором роста прибыли в 2023 году. Однако полностью эффект от увеличения кредитного портфеля проявится лишь в 2П23.

- Несмотря на сложную ситуацию в 2022 году, банк показывал прибыль в каждом квартале и по итогам года получил 20,8 млрд руб. Аналитики SberCIB ожидают, что в 2023 году чистая прибыль банка вновь превысит уровень 2021 года и достигнет 69 млрд руб.

- В феврале 2023 года Тинькофф Банк попал под санкционные ограничения ЕС. Однако аналитики SberCIB считают, что санкции существенно не скажутся на его операционных доходах и притоке клиентов. - Отсутствие дивидендов, но высокий ROE.

- Низкая оценка по мультипликаторам: в настоящее время TCS Group торгуется с коэффициентом P/E 2023о на уровне 7,8 и P/B 2023о -1,9, что предполагает дисконт 46% к уровням 2021 года.

- Факторами роста капитализации TCS Group станут финансовые результаты за I и II кварталы 2023 года. Потенциал роста котировок может быть реализован во второй половине 2023 года, когда прибыль банка начнет устойчиво расти на 15-20 млрд руб. в квартал.

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