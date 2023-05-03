Курс рубля, скорее всего, составит 77 руб./$1 в конце 2К23 - "Тинькофф Инвестиции"

Курс рубля, скорее всего, составит 77 руб./$1 в конце II квартала 2023 года, говорится в комментарии "Тинькофф Инвестиций".

"Курс доллара на Мосбирже в среду, 3 мая, достигал 78,9 руб./$1 (впервые за месяц). Рубль в ближайшие месяцы будет торговаться ниже уровней 80 руб./$1, - уверены эксперты "Тинькофф Инвестиций". - Спрос на валюту со стороны нерезидентов, продающих свои активы немного стих, а нефтегазовые доходы подросли. Накануне Минфин опубликовал данные по средней цене нефти Urals в апреле, которая составила $58,63 за баррель. Это существенно выше показателя в марте - $47,85 за баррель. Дисконт Urals при расчете налогов будет постепенно сокращаться до фиксированного значения. В июле он достигнет $25 за баррель. Это благоприятно скажется как на бюджете, так и на курсе на фоне роста предложения валюты для налоговых выплат".

Аналитики ожидают, что в ближайшие недели национальная валюта продолжит укрепляться. На конец II квартала они ждут уровни около 77 руб./$1.

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