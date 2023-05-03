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03 мая 2023 года 16:41
Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи
Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 135 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 21% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. "Компания сумела адаптироваться к уходу нерезидентов с финансовых рынков и изменившимся условиям, - пишут эксперты. - Снижение объемов торгов в значительной мере было компенсировано введением новых тарифов. Резкий скачок процентного дохода позволил заработать рекордную прибыль в 2022 году - 36,3 млрд руб. (рост на 29% г/г). Финансовый результат 2023-2025 годов будет ниже из-за сокращения процентного дохода, но останется выше уровня 2021 года (28 млрд руб.). Комиссионные доходы в последующие годы продолжат постепенно расти вслед за объемом торгов, а также благодаря введению новых тарифов. Продолжающийся приток частных инвесторов и политика ЦБ, нацеленная на развитие внутреннего финансового рынка, создают благоприятные предпосылки для работы биржи". Стратеги SberCIB указывают на ряд факторов, способствующих росту котировок акций "Мосбиржи": - Низкая оценка по мультипликаторам: по расчетам аналитиков, акции компании торгуются на уровне 7,3 по коэффициенту P/E 2023о и 1,3 по мультипликатору P/B 2023о, что на 46% ниже, чем в среднем в 2021 году. - Дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам не менее 60% чистой прибыли, если выполнены регуляторные нормативы. При этом по итогам 2018-2021 годов "Мосбиржа" распределяла более 80% прибыли. Однако выплата по итогам 2022 года оказалась существенно ниже ожиданий инвесторов - всего 32% от чистой прибыли, а выплат за 2021 год не было. Аналитики SberCIB не ожидают, что коэффициент дивидендных выплат за 2023 год превысит 40%. Возросший уровень капитальных затрат и необходимость развития за счет приобретения активов также сокращают объем средств, которые могут быть распределены между акционерами. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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