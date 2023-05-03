Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Московской биржи

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 135 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 21% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвестбанка.

"Компания сумела адаптироваться к уходу нерезидентов с финансовых рынков и изменившимся условиям, - пишут эксперты. - Снижение объемов торгов в значительной мере было компенсировано введением новых тарифов. Резкий скачок процентного дохода позволил заработать рекордную прибыль в 2022 году - 36,3 млрд руб. (рост на 29% г/г). Финансовый результат 2023-2025 годов будет ниже из-за сокращения процентного дохода, но останется выше уровня 2021 года (28 млрд руб.). Комиссионные доходы в последующие годы продолжат постепенно расти вслед за объемом торгов, а также благодаря введению новых тарифов. Продолжающийся приток частных инвесторов и политика ЦБ, нацеленная на развитие внутреннего финансового рынка, создают благоприятные предпосылки для работы биржи".

Стратеги SberCIB указывают на ряд факторов, способствующих росту котировок акций "Мосбиржи":

- Низкая оценка по мультипликаторам: по расчетам аналитиков, акции компании торгуются на уровне 7,3 по коэффициенту P/E 2023о и 1,3 по мультипликатору P/B 2023о, что на 46% ниже, чем в среднем в 2021 году.

- Дивидендная политика компании предполагает выплату акционерам не менее 60% чистой прибыли, если выполнены регуляторные нормативы. При этом по итогам 2018-2021 годов "Мосбиржа" распределяла более 80% прибыли. Однако выплата по итогам 2022 года оказалась существенно ниже ожиданий инвесторов - всего 32% от чистой прибыли, а выплат за 2021 год не было.

Аналитики SberCIB не ожидают, что коэффициент дивидендных выплат за 2023 год превысит 40%. Возросший уровень капитальных затрат и необходимость развития за счет приобретения активов также сокращают объем средств, которые могут быть распределены между акционерами.

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