Нельзя исключать возврата рубля в диапазон 80-81 руб./$1 в мае текущего года - Freedom Finance Global

Нельзя исключать возврата рубля в диапазон 80-81 руб./$1 в мае текущего года, считает аналитик

Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Пара USD/RUB в среду скорректировалась ниже 79 руб./$1 впервые с 4 марта, - констатирует эксперты. - На наш взгляд, укрепление рубля происходит на фоне увеличения экспортных доходов бюджета РФ в апреле 2023 года благодаря росту мировых цен на нефть выше $80 за баррель из-за сокращения ее добычи некоторыми странами ОПЕК+ с мая текущего года. Особенно стоит отметить снижение дисконта на российскую экспортную марку Urals в апреле 2023 года до $26,3/барр. после $33,1/барр. в начале года благодаря привязке НДПИ к стоимости Urals с ограничением дисконта на нее с апреля 2023 года, что также привело к росту экспортных доходов и сокращению дефицита бюджета".

Эксперт подчеркивает, что рубль укрепляется на фоне обвала мировых цен на нефть, что выглядит немного непривычно. Стоимость эталонной марки Brent в среду опустилась ниже $74/барр. впервые с конца марта 2023 года.

"Расхождение в корреляции между рублем и черным золотом в ближайшее время может быть нивелировано за счет коррекционного роста нефтяных котировок или снижения стоимости нацвалюты, - прогнозирует Чернов. - Как следствие, нельзя исключать возврата стоимости американского доллара в район 80-81 руб./$1 в мае текущего года".

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