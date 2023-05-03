"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JD.com с целью $44

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $44 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,54%, стоп-приказ: $32, говорится в комментарии инвестиционной компании.

11 мая компания выпустит отчетность за I квартал 2023 года. При выходе данных лучше прогнозов котировки могут устремиться вверх, полагают аналитики.

"С точки зрения технического анализа цена пришла к уровню глобальной поддержки $33. Этот уровень может стать ключевым в формировании разворота. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $32 риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,38", - указывают эксперты "Финама".

JD.cоm - китайская технологическая компания и один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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