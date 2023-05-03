Дивиденды Татнефти за 1П23 могут составить 21-22 рубля на акцию - "Солид Брокер"

"Татнефть" может выплатить 21-22 рубля на акцию в виде дивидендов за I полугодие 2023 года, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Вышел важный отчет "Татнефти" по РСБУ за I кв. 2023 года. Напомним, что этот отчет не учитывает показатели ТАНЕКО, поэтому, грубо говоря, результаты чуть занижены. Тем не менее, прибыль на акцию составила 22 рубля и находится на уровне 2019 года. При этом в первом квартале уже вовсю действовали санкции и была низкая цена на нефть. Поэтому считаем эти результаты очень неплохими. Можно также сказать, что за квартал "Татнефть" заработала 11 рублей на акцию в виде дивиденда, если считать по минимальному коэффициенту выплат. При цене акции в 392 рубля, дивиденд получается более 10% годовых. Второй квартал, скорее всего, будет на уровне первого, поэтому на 21-22 рубля за полугодие можно рассчитывать", - пишут аналитики "Солид Брокер".

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