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03 мая 2023 года 15:21
Возможен рост цены акций Marathon Petroleum до $130 - Freedom Finance Global
Существенный объем программы buy back будет оказывать поддержку котировкам акций Marathon Petroleum, и они могут вырасти до $130 за штуку, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Результаты Marathon Petroleum за I квартал превзошли ожидания рынка, - пишет эксперт. - Чистый долг вырос на 6% (до $898 млн), а обратный выкуп акций привел к сокращению количества бумаг в обращении на 5%. Выручка Marathon Petroleum в отчетном периоде снизилась на 9% г/г и 13% кв/кв. Чистая прибыль за квартал увеличилась до $2,7 млрд по сравнению с $845 млн годом ранее (-18% кв/кв). Показатель на акцию составил $6,1, превзойдя ожидания рынка на 6%. Мы позитивно оцениваем результаты компании за отчетный квартал. На наш взгляд, акции Marathon Petroleum торгуются выше справедливой стоимости, однако существенный объем программы buy back будет оказывать поддержку котировкам. По нашему мнению, возможно движение цены в район $130 за бумагу". Компания израсходовала на обратный выкуп акций $3,2 млрд по сравнению с $1,8 млрд в IV квартале 2022 года, отмечается также в комментарии. Число акций в обращении на конец периода составило 430 млн по сравнению с 454 млн на конец года (-5% с 1 января). Менеджмент одобрил новую программу buy back на $5 млрд. По итогам квартала менеджмент сохранил дивиденд на уровне $0,75 на акцию с доходностью 2,5% годовых к текущим котировкам (отсечка - 16 мая, выплата - 12 июня). По мнению Пигарева, потенциальными драйверами роста цены акций компании выступают: - значительные масштабы обратного выкупа акций на фоне роста интереса к производителям нефтепродуктов в период высокого спроса на топливо (driving season с начала июля по конец августа); - низкие дивидендные выплаты по отношению к чистой прибыли создают возможность для дальнейшего повышения дивидендов. В качестве вероятных рисков стратег инвесткомпании видит, во-первых, наступление рецессии в странах с развитой экономикой, которая привести к падению спроса и цен на нефтепродукты и, во-вторых, решение стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи на 1,15 млн баррелей в сутки с мая по конец 2023 года, которое может привести к росту цен на черное золото. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MARATHON/PETROLEUM-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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