Прибыли финансовых компаний РФ в 2023г будут сопоставимы с рекордными уровнями 2021г - SberCIB

Прибыли финансовых компаний РФ в 2023 году будут сопоставимы с рекордными уровнями 2021 года, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

По прогнозам аналитиков SberCIB, в краткосрочной перспективе макроэкономическая конъюнктура будет благоприятной для финансового сектора России - рост ВВП ожидается уже в 2023 году, уровень безработицы останется ниже 5%, а доходы населения будут расти быстрее инфляции.

"Совокупная капитализация крупнейших финансовых компаний РФ к концу марта 2023 года снизилась на 32% относительно начала 2022 года, - пишут стратеги инвестбанка. - При этом их прибыли в 2023 году, по нашим прогнозам, будут сопоставимы с рекордными уровнями 2021 года. Прошлый год для финансового сектора в целом также был прибыльным, и мы считаем акции этого сектора привлекательными инвестиционными инструментами. Индекс полной доходности финансового сектора с начала года повысился на 24% до 10902 пунктов, и аналитики ждут его дальнейшего роста".

Также эксперты констатируют, что мультипликатор P/E по сектору скорректировался, но доходность на капитал осталась выше 20%. Коэффициент P/E для публичных банков, которые освещают аналитики SberCIB Investment Research, скорректировался с 6 до 4. При этом их ROE остался выше 20%.

"TCS Group (Тинькофф Банк) и "Московская биржа" торгуются с исторически низкими коэффициентами P/E на следующие 12 месяцев, - отмечается в материале. - У TCS Group она составляет 8,7 против в среднем 9,7 в 2016-2021 годах, у "Московской биржи" - 9 против 11,5. У Банка "Санкт-Петербург" коэффициент P/E на 12 месяцев вперед вырос до 6, что соответствует пиковым уровням 2016 года. ВТБ торгуется с низким P/E (2,6) с учетом высоких прогнозов прибыли по итогам 2023 года. При этом P/BV банка равен 0,44, что соответствует уровню 2020-2021 годов и отражает сокращение капитала после понесенных в 2022 году убытков. Акции Сбербанка на основе консенсус-прогнозов по-прежнему торгуются с более низкими коэффициентами P/E и P/BV, чем исторические средние: соответственно 3,6 и 0,8. При этом среднеисторический P/E равен 5,6. Акции российских банков существенно дешевле глобальных аналогов".

Несмотря на коррекцию в мировом банковском секторе в марте 2023 года, акции российских банков, по оценке аналитиков SberCIB, по-прежнему стоят существенно дешевле глобальных аналогов: средневзвешенный по рыночной капитализации P/E 2023 для российских банков в марте составлял 4, что на 51% ниже, чем у банков развивающихся рынков, и на 42% меньше, чем у банков пограничных рынков (frontier markets).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.